Noge Džulije Roberts na udaru tviteraša (FOTO)

Američka glumica Džulija Roberts nedavno je prisustvovala premijeri filma "Leave the World Behind" u Londonu, a njene noge su trenutno glavna preokupacija tviteraša, ali i medija.

Džulija je za ovu priliku ponijela roze odijelo, a kako se vidi sa fotografija, uparila ga je sa šortsem u istom dezenu i boji.

Cjelokupno izdanje je upotpunila glomaznom ogrlicom, a kada je riječ o načinu šminkanja, glumica se odlučila za tzv. "nude" nijanse.

Ipak, pažnju javnosti privukle su njene noge kojima, sudeći prema fotografijama, "nedostaje malo više mesa". Ovaj neobičan prizor primijetili su i korisnici Twittera i nisu štedjeli na riječima.

Julia Roberts is the prettiest woman in town as she pulls on a thigh-skimming minidress and dazzling silver heels for the UK launch of new movie Leave The World Behind https://t.co/ewBLvDZ5iS pic.twitter.com/8MHxIoWOSR