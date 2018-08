Nov holivudski par: Pjevačica osvojila "Gladijatora"?

Selin Dion i Rasel Krou su novi holivudski par, piše časopis OK. Ta vijest je iznenadila većinu ljudi s obzirom na to da su i pjevačica i glumac posljednje vrijeme prolazili kroz teško emotivno razdoblje, a to ih je i zbližilo.

Selin se dugo oporavljala od smrti svog supruga Renea Anželila.

Ona je svog preminulog supruga upoznala kad joj je bilo samo 12 godina. Sedam godina nakon, iako je on stariji od nje čak 26 godina, započeli su svoju romansu. Nekoliko dana prije Božića 1994. su rekli sudbonosno "da". Zajedno imaju sina Renea Čarlsa i blizance Edija i Nelsona.

Rene je obolio od raka i 2016. godine je preminuo.

Krou je, s druge strane, nedavno okončao razvod s bivšom suprugom Danijel Spenser.

Par nije komentirisao svoj odnos.

"Često se viđaju posljednjih nekoliko nedjelja i iako je njihova veza tek na početku, imaju utisak da se poznaju godinama", ispričao je magazinu izvor blizak paru.

Zanimljivo je i da je nedavno osvanuo jedan tvit koji je glumac uputio direktno pjevačici, pa može da se kaže da "gdje ima dima ima i vatre".

Hey @celinedion , remember that time we met in the elevator at the @FourSeasons in LA?

Yeah. Me too.

Anyway, please see below .

The way Canadians are polite , New Zealanders are sincere .

These girls have a lot of love for you .

They made a movie.

Would you see it?

Regards,

RC https://t.co/sIO6UuxCvn