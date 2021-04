Nova fotografija Šeron Stoun u žiži: "Kako joj samo uspijeva?"

Šeron Stoun izgleda besprekorno i na njenom primjeru vidimo da su godine samo broj.

Plijeni svojom pojavom, prelijepim osmjehom i stavom samouvjerene dame koja je u martu napunila 63. godine.

Mnogi za nju kažu da je i dalje jedna od najharizmatičnijih pojava, a tome joj u prilog idu vedar duh i kako ističe "to što je dobro sama sa sobom".

Prvu ulogu Šeron Stoun je dobila davne 1980. godine u ostvarenju "Stardast Memoris" reditelja Vudi Alena, ali se proslavila filmom "Niske strasti" i tako ušla u legendu.

Ovih dana se našla u žiži javnosti zbog naslovne strane i intervjua koju je uradila za španski Elle, prenosi B92.

Glumica je pozirala na stolici u zelenom kaputu, ali su njene vitke bile u prvom planu. Po brojnim komentarima koje je izazvala naslovna strana, mnogi su oduševljeni. "Bravo!", "Izgleda fenomenalno", "Kako joj samo uspijeva?" - komentarisali su pratioci na Instagramu.

"Propala sam u važnim aspektima, zbog svog zdravlja, brakova, ali živjela sam da bih ispričala priču", rekla je za ovaj modni magazin.

"Mislim da to šta sam zračila je nestalo, možda ljepota i magnetizam nisu. To potiče od zdravlja, blagostanja, mladosti, a donosi samopouzdanje. Kada se bavite ovim poslom u kome svi počinju da vam govore da ga više nemate, počnete da vjerujete u to", nastavila je Šeron

U intervju se dotakla i teškog perioda koji je sada iza nje: "Imala sam moždani udar i oporavljala sam se godinama." Zdravstvene probleme uzrokovane moždanim udarom zvijezda je skrivala od javnosti. Učila je da hoda, piše, govori. Na kraju je o svom stanju progovorila kako bi pomogla drugima.