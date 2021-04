Nova ljubav Rite Ore: Sa rediteljem se ludo provodi

Rita Ora je objavila na društvenim mrežama niz fotografija, a na jednoj od njih je i sa slavnim rediteljem.

O vezi britanske pjevačice albanskog porijekla Rite Ore i reditelja Taika Vaititija već duže vrijeme se šuška u javnosti. Fotografija sa Taikom koju je Rita nedavno objavila na svom Instagram nalogu po mišljenju javnosti je potvrdila sumnje.

Iako se reditelj krio iza kačketa, Rita ga je tagovala i na taj način otkrila sa kim je u društvu, prenosi b92.

Magazin "The Sun" piše da su pjevačica i reditelj bili zajedno dok je ona u Sidneju snimala muzičku emisiju "Glas" i njihovi bliski prijatelji nisu skrivali su zajedno.

Takođe, Rita Ora je snimljena u jednom lokalnom restoranu na sastanku s Taikom, Krisom Hemsvortom, njegovom suprugom Elsom i Metom Dejmonom.

Holivudske zvijezde u Australiji snimaju Taikin film „Thor: Love and Thunder“, u kojem će im se pridružiti i Rasel Krou, koji je prošle nedelje viđen s Ritom u vožnji biciklom.

Rita Ora spotted with #ThorLoveAndThunder’s Taika Waititi, Tessa Thompson and Russell Crowe in Sydney, Australia, sparking rumors that she may make an appearance in the film. pic.twitter.com/M2uO8Decv7