Nova prva dama pet puta odbila Bajdenovu prosidbu

Džil Bajden, nova prva dama SAD je čak pet puta budućem suprugu rekla "ne" prije nego što je konačno pristala da se uda za njega.

Džil (69) je profesorka na koledžu u sjevernoj Virdžiniji, ima dva magistarska rada i doktorat, predaje na katedri za engleski jezik i književnost, a mediji prenose da bi mogla da napravi presedan i da bude jedina prva dama SAD-a koja je zadržala svoj posao i nije se potuno posvetila ulozi supruge predsjednika.

Ranije je bila druga dama SAD-a i to kada je predsjednik bio Barak Obama, a tada je postala prva žena na toj poziciji koja je zadržala svoj glavni posao.

Džo i Džil su se upoznali na sastanku "na slijepo". Tri godine poslije smrti Bajdenove prve žene i kćerke upoznao ih je njegov brat. Džil je tad još studirala, a svojevremeno je u intervjuu za "Vog" otkrila da je Džo tad ostavio sjajan utisak.

"Kad me je ispratio do kuće, pružio mi je ruku za laku noć. Nazvala sam mamu u jedan ujutru i rekla joj da sam konačno upoznala džentlmena”, rekla je Džil.

Džo je bio samohrani otac kad su se upoznali, a Džil mu je pomogla i da prebrodi tragediju.

"Vratila mi je život", napisao je 2007. u svojim memoarima "Promises to Keep". Džil se razvodila od svog prvog supruga kad je upoznala Bajdena, a njegove sinove Hantera i Boa odmah je zavoljela.

Nova tragedija zadesila je porodicu 2015. kad je Bo umro od raka mozga, podstakavši ih da pokrenu organiozaciju "Biden Cancer Initiative".

"Ona nas je podigla na noge", rekao je Bajden u videoporuci u avgustu na demokratskoj konvenciji, dok je opisivao koliki Džil ima uticaj na porodicu obilježenu tragedijom.

"Neizmjerno je čvrsta i odana", rekao je.

Bajdenovi su 1981. dobili i kćerku Ešli.

Džil je čak pet puta odbijala Džoa prije nego što je pristala da se uda za njega.

"Rekla sam: 'Ne. Još ne. Još ne.' Jer u to vrijeme zaljubila sam se u momke (Bajdenove sinove), i morala sam da budem sigurna da će brak potrajati", rekla je Džil.

"Jer su upravo izgubili mamu i nisam mogla da rizikujem da izgube još jednu. Pa sam morala da budem 100% sigurna", rekla je.

Džo je rekao kako joj je ustvari dao ultimatum.

"Gledaj, ovo je posljednji put da te pitam. Nije me briga kad ćemo se vjenčati. Ali želim da se obavežeš", rekao joj je, a ona je rekla da je to ok.

Udala se za njega 1977. na intimnoj ceremoniji sa 40-ak gostiju. Nakon svadbe otišli su na medeni mjesec sa sinovima.

Džil je i ponosna baka pet unuka, a jedna od njih poslužila joj je kao inspiracija za glavni lik knjige za djecu "Don’t Forget, God Bless Our Troops", koja govori o odlasku oca jedne djevojčice na misiju u Irak. Drugu knjigu, takođe dječju, "Joey: The Story of Joe Biden", posvetila je suprugu, a u njoj otkrila je brojne zanimljivosti iz njegovog djetinjstva.

"Morao je da prebrodi puno poteškoća, maltretirali su ga kao dijete i zato zna kakav je to osjećaj", rekla je za CBS.

"Suprotstavio se i nasilnicima koji su maltretirali drugu djecu, pa mislim da je on izdržljiv. Želim da ljudi znaju da je empatičan zbog onoga što je prošao u životu i da je vođa, naravno."

U intervjuu za "CBS Sunday Morning" Džo je nedavno otkrio kako je još ludo zaljubljen u nju.

"Obožavam je. Zvučaću glupo, ali kad se spusti stepenicama i pogledam je, srce mi uvijek preskoči", rekao je.

Bajden je i za Dan zaljubljenih objavu posvetio ženi.

"Srećan Dan zaljubljenih, Džili Ti si ljubav mog života i život moje ljubavi", poručio joj je.

