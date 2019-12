Novak Đoković odmara u raju na zemlji poslije naporne sezone

Najbolji srpski teniser Novak Đoković povukao se iz javnosti nakon završetka sezone, gdje nije uspio da se vrati na 1. mjesto ATP liste, pošto je Rafael Nadal uspio da godinu završi na teniskom tronu.

Ipak, Novak je imao sezonu za pamćenje, a da nije bilo manjih problema sa povredom, vjerovatno bi i to 1. mjesto bilo u njegovim rukama.

Đoković će po lijepom pamtiti 2019. godinu, jer je osvojio dva Gren slem turnira, a uz to Masterse u Madridu i Parizu, kao i turnir u Tokiju.

Poslije naporne sezone, Novak je odlučio da se odmori, a njegovi navijači su ga pronašli na Maldivima, gdje je palo i slikanje za uspomenu.

Champ @DjokerNole today with a fan on Maldives. Vacation mood is on. Enjoy it my hero #NoleFam pic.twitter.com/BUWtR6HzMF