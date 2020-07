Novak Đoković se u Visokom sreo i s Hankom Paldum

Uvijek sam govorila da ljudima ne treba puno kako bi usrećili jedni druge.. Hvala mom prijatelju Semiru Osmanagiću na pozivu kako bih provela jedno prelijepo popodne u posjeti bosanskim piramidama u drušvu ljudi koji oplemenjuju život na ovoj planeti @djokernole

