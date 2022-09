Novak zapjevao tokom drugog dana svadbe brata, kitili ga novčanicama

Teniser Novak Đoković oduševio je svojim pjevačkim sposobnostima.

Čovjek koji je osvojio 21 grend slem turnir trenutno odmara i puni baterije za nastavak teniske sezone i turnire koji ga očekuju.

Ipak, nije trening jedino čime se Novak Đoković bavi, na internetu se pojavio veoma zanimljiv snimak srpskog igrača.

Novak se drugog dana na svadbi svog brat Đorđa latio mikrofona, te je zabavio goste jednim muzičkim hitom.

On je zapevao pesmu OK banda, " U međuvremenu" i razgalio masu.

Možda pjesma o raskidu nije baš svadbarska, ali je društvo odmah uz osmijeh počelo da ga kiti novčanicama .

Nole se latio mikrofona umjesto Saše Kovačevića.

Objavljen je i još jedan snimak kako Novak i Jelena plešu sa sinom Stefanom.

Stefan Djokovic getting down on the dance floor with mum and dad Love seeing this side of Novak and Jelena pic.twitter.com/p2c8d21FxA