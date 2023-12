Novakova žena otvorila dušu pred milionima

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je nedavno sumirao nevjerovatnu 2023. godinu u kojoj je osvojio tri Grend slem titule, po 8. put završio sezonu kao prvi teniser na svijetu i ispisao mnoge rekorde.

Prije svih se zahvalio svojoj supruzi Jeleni Đoković koja je bila uz njega tokom najtežih momenata i najblistavijih trenutaka.

Najviše joj je zahvalan zbog brige o djeci i ljubavi koju im svakodnevno pruža.

Međutim, Jelena je jednom prilikom otkrila da nije nimalo lako biti supruga profesionalnog sportiste, koji je vjerovatno jeda od najboljih ikada na svijetu.

Tokom jednog intervjua priznala je da se borila sama sa sobom dok je Novak gradio karijeru.

"Mislim da će ovo biti hrabro reći milionima ljudi koji gledaju, ali pokušavala sam da se takmičim sa njim. Smatrala sam da i ja zaslužujem i ne dobijam dovoljno zasluga za ono što radim jer sam samo u njegovoj senci. Moj ego je takođe bio tu u borbi, unutrašnja bitka, jer sam uvek osećala da mogu da pokažem mnogo više, ali moram da se zadovoljim da sam u drugom planu", rekla je Jelena u intervjuu iz 2020. godine i nastavila:

"U početku sam pokušavala da se prilagodim jer je trebalo da me zanima moda, trebalo je da me zanima izgled, znate, razne stvari i sve je to zabavno, ali mene to nije inspirisalo ni ispunjavalo".

Željela je da dokaže sebi i drugima da nije samo supruga...

"Dakle, morala sam da izmislim svoje mesto i to je bilo takmičenje poput, "Dokazaću da znam". Želela sam da dokažem da mogu više nego da budem samo devojka ili samo žena. Uvek sam ja žena, ali sada ponosno nosim tu titulu, bila je to velika transformacija za mene", rekla je ona.

"Uglavnom, kao žena ne smete mnogo da govorite, ne smete mnogo da se pojavljujete. Postoji jedan stereotip o tome ko je žena sportiste, kako treba da izgleda, kako treba da se ponaša, a ja se baš ne uklapam u taj stereotip. Drago mi je zbog toga, ali takođe je bilo teško jer sam zbog toga osuđena".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.