Novi skandal u kraljevskoj porodici

Australijanac Sajmon Dorante-Dej (52) tvrdi da je nezakoniti sin britanskog princa Čarlsa (70) i njegove današnje supruge, u to vrijeme ljubavnice, Kamile Parker-Buols (71).

Sajmon, koji sebe naziva princ Sajmon, želi da ide na DNK analizu i "okonča 40 godina potrage". Dorante-Dej, čije je srednje ime Čarls, rođen je 1966. godine u Gosportu, u grofoviji Hempšir.

Ako je istina to što on tvrdi, začet je 1965. godine, kad je Čarls imao 17 godina, a Kamila 18. To ruši i zvaničnu verziju Čarlsove i Kamiline ljubavne priče, po kojoj su se oni upoznali 1970. godine.

Sajmona je usvojila njegova baka Vinifred, koja je radila za kraljicu Elizabetu i princa Filipa. On tvrdi da mu je baka često otvoreno govorila da je "Čarlsov i Kamilin sin".

"Nije mi to nagoveštavala, nego mi je otvoreno govorila. Neko je komentarisao strukturu moje vilice i rekao da je ista kao kod Njenog veličanstva. Kosa mi je bila kao Kamilina", kaže on.

"Princ Sajmon" je nedavno, u jednom intervjuu, istakao da je uvjeren da bi se za njega saznalo da princeza Dajana nije poginula u automobilskoj nesreći 1997. godine.

"Vjerujem da je Dajana znala za mene i da je složila sve kockice mozaika. Misllim da je stigla do tačke kad je pronalazila sve više odgovora o sopstvenom životu, o tome kakvo joj je zlo učinjeno, i da je namjeravala to da objavi", naveo je on.

Čarls iz braka sa princezom Dajanom ima sinove Vilijama i Harija, a Kamila iz braka sa Endrjuom Parkerom Boulsom ima sina Toma (44) i ćerku Loru (41).