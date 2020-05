Novinar tvrdi: CIA napisala "Wind of Change" da ubrza raspad SSSR

Novinar Patrik Rejden Kif poznat je po svom ozbiljnom istraživanju i pisanju, uključujući i prošlogodišnju knjigu "Ne reci ništa: Istinita priča o ubistvu i sjećanju u Sjevernoj Irskoj", za koju je dobio Nacionalnu nagradu za krug kritičara knjige.

Sada, novim podkastom pod nazivom "Wind of Change", Kif je skrenuo pažnju na pop kulturu a naročito na glasinu da CIA stoji iza istoimene hit pjesme benda "Scorpions".

Postoje fascinantni načini na koji je CIA pokušala uticati na ljude kroz popularnu kulturu. Prema Kifu, CIA se umješala jer se nadala da će njene intervencije i poruka pjesme o "promjeni" ubrzati raspad Sovjetskog bloka.

"Dobio sam mejl od prijatelja 2011. godine, a on poznaje mnogo sadašnjih i bivših špijuna", rekao je novinar u podkastu.

Tada je večerao sa bivšim agentom CIA-e koji mu je rekao da je pjesmu "Wind of Change" napisala CIA.

"Intervjuisao sam sve ove bivše špijune. Neki od njih su nedavno izašli iz CIA-e, a neki su godinama bili u penziji. Stalno sam mislio da ću naći nekoga ko će reći: 'O ne, to nikada ne bismo uradili' ili 'Nikada to ne bismo da uradimo'. Bukvalno niko nije imao takav odgovor. Svi su bili poput: "O da, moguće je da se to desilo", otkrio je Kif.

Naveo je u podkastu da, što se više udubljivao u istraživanje različitih informativnih službi, shvatio je da špijuni rade stvari koje obično ne vezujemo za špijune.

"To da je CIA godinama sarađivala s mađioničarima, ili ideja da je rok sastav išao na turneje sa agentom KGB-a i agentom CIA-e koji su bili na tajnom zadatku mijenja predstavu o tome čime su se špijuni bavili", izjavio je novinar.