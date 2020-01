O Bredu i Dženifer svi pričaju: Emocije su i dalje prisutne

Dženifer Aniston i Bred Pit rastopili su srca obožavalaca širom svijeta ponašanjem na 26. dodjeli "Screen Actors Guild"nagrada (SAG Awards), u nedelju 19. janaura.

"Džen i Bred konačno su ljudima dali ono što godinama žele!", napisao je TMZ, i zaista jeste tako.

Naime, Bred je osvojio nagradu za ulogu u ostvarenju "Bilo jednom u Holivudu", a Dženifer za ulogu u dramskoj seriji "The Morning Show".

Glumica je izgledala kao da se topi dok sluša Bredov govor, a on je sve vrijeme hipnotisano gledao u njenom pravcu!

U momentu kada je Dženifer prozvana da izađe na scenu i preuzme svoju nagradu Bred je bio u bekstejdžu, a sve što je do tada radio - prekinuo je, i stao je ispred televizora, sa osmjehom gledajući svoju bivšu dragu, a zatim je konačno došlo do, kako navode svjetski mediji, istorijskog susreta i zagrljaja.

Nema sumnje da i dalje ima emocija između ovo dvoje glumaca, a u prilog tome idu i snimak iz bekstejdža, ali i fotografije nastale kada su se dvoje bivših supružnika sreli poslije dodele nagrada.

Fotografije susreta možete pogledati ovdje.

We forever want to watch Brad watch Jen receive her Actor® #sagawards pic.twitter.com/4arINQhKQx