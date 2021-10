O'Nil ne želi da dijeli bogatstvo djeci: Mi nismo bogati, ja sam bogat

Legendarni američki košarkaš Šakil O'Nil izjavio je da ne želi da dijeli bogatstvo sa svojom djecom, nego od njih traži da vrijedno rade za svoj novac i status.

Košarkaš posjeduje bogatstvo u vrijednosti od 400 miliona dolara i ističe kako svojoj djeci redovno daje manje količine novca, ali i da tu povlači crtu, prenose američki mediji.

"Moja djeca odrastaju i uznemiruje ih činjenica da ne želim da dijelim novac s njima. Ne razumiju zašto je to tako. Ali redovno im objašnjavam: Mi nismo bogati, JA sam bogat. Morate završiti fakultete, pokrenuti svoj biznis i onda mi ga predstaviti kako bih odlučio da li želim da vam dam novac", rekao je O'Nil.

Dodao je da od svoje djece očekuje da završe fakultete, bez obzira na to čime se trenutno bave.

"Imam šestoro djece i ne bih volio da im dam karijeru i novac 'na dlanu', želim da to zarade", zaključio je čuveni NBA košarkaš.

Shaq to his kids: “We ain’t rich, I’m rich.” Teaching them work ethic. pic.twitter.com/RbCNgkL5BV