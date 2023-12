Objava Goce Tržan raznježila javnost

Goca Tržan ne krije koliko je ponosna na svoju kćerku Lenu Marinković koju je dobila u braku sa Ivanom Marinkovićem.

Popularna pjevačica ističe da je sa nasljednicom prvenstveno prijateljica, te da joj se ona povjerava i nema problem da podijeli sa njom sve svoje tajne.

Sada je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira sa mezimicom, pa je otkrila koliko je ponosna na nju, piše Kurir.

"Koliko samo ja tebe volim, ćerko moja lepa. Nekad imam utisak da mi se srce pretvara u puding dok te gledam kako odrastaš, malo od bola što si sve samostalnija pa imam utisak da sam ti sve manje potrebna, ali uglavnom od ponosa upravo zato što si sve samostalnija. Znači da smo dobro obavili svoj roditeljski zadatak", napisala je Goca ispod zajedničke slike sa kćerkom.

Podsjetimo, Goca je nedavno pričala o ćerki i tome da je njen suprug Raša zapravo otac njenoj naslednici.

"S obzirom na to da joj je Raša otac, to me ne plaši jer je sjajan muškarac. Za ovih 13 godina, koliko smo zajedno, pokazuje kako muškarac treba da se ponaša prema ženi. Biće ona i s nekim kretenom sto posto, jer svaka od nas to mora da prođe, ali nadam se da će biti pametna i da će reći: 'Ne, ne, ja sam živela sa Rakijem, znam kako muškarac treba da se ponaša i neću dozvoliti da to upropastiš'".

