Objavljen stravičan snimak na kojem policija greškom ubija popularnu glumicu

Zastrašujući snimak na kojem se vidi trenutak kada policija ubija glumicu Vanesu Markez, avgusta 2018. godine, pojavio se u medijima i izazvao burne reakcije javnosti.

Tragičan događaj odigrao se u avgustu 2018. godine, a ubijena Vanesa poznata je po ulozi u seriji "Hitna služba" u kojoj je igrala sa Džordžom Klunijem. Bila je prisutna prve tri sezone u ulozi medicinske sestre Vendi Goldman.

Snimak na kojem policija slučajno ubija zvijezdu serije izazvao je burne reakcije cijelog svijeta, a objavila ga je policija Sjeverne Karoline.

Policija je došla na poziv vlasnika kuće u kojoj je glumica živjela da provjeri njeno psihičko stanje, a na snimku se vidi kako uniformisani dolaze do njene kuće u Los Anđelesu u trenutku kada ona vadi pištolj i viče: "Ubijte me, ubijte me!".

Kasnije se ispostavilo da je pištolj bio replika, ali bilo je već prekasno.

Na snimku kamere koju je nosio jedan od policajaca vidi se da upadaju u njenu spavaću sobu i pronalaze je zatrpanu stvarima na krevetu.

"Vanesa, svi su zabrinuti za tebe, pozvali su nas da provjerimo kako si", rekao je policajac.

Glumica je odgovorila da ima napade, ali je odbijala da krene sa njima u bolnicu, zgrabila makaze, a potom izvukla pištolj, piše "The Sun".

Molila je policajce da je ubiju, a oni su je molili da spusti pištolj. Nije postupila onako kako su tražili, pa je, kako se tvrdi, zapucala na njih. Policajci su joj uzvratili i navodno ispucali osam metaka, od čega su je dva pogodila i umrla je u bolnici.

Ispostavilo se kasnije da je pištolj koji je Vanesa držala i kojim je "pucala" bio replika.

Njena porodica tuži grad Južnu Pasadenu i smatraju ga odgovornim za njenu smrt, navodi ABC.

Imala je 49 godina kada je ubijena.