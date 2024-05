Od trbušnjaka Džejsona Momoe ostalo samo sjećanje (VIDEO)

Poznati holivudski glumac Džejson Momoa izgubio je prepoznatljive trbušnjake, a nakon mnogobrojnih komentara fanova na račun njegovog izgleda, on je poslao jednostavnu poruku.

Džejson Momoa godinama važi za jednog od najvećih zavodnika Holivuda. Njegovo mišićavo tijelo, istaknuti trbušnjaci i tetovaže po cijelom tijelu privlače veliki broj ženskih pogleda.

Još od prvog pojavljivanja na filmskom platnu on privlači veliku pažnju svojim izgledom, a nakon uloge u seriji "Igra prijestola", njegova popularnost se udvostručila, a žene ne prestaju da gledaju u njega. Svoje mišiće on je pokazao i u filmu "Akvamen" gdje je igrao glavnog junaka, međutim čini se da u posljednje vrijeme poznati glumac ipak ne vodi o sebi onoliko računa koliko je to radio prije.

Naime, nekoliko snimaka i fotografija koje su ugledale svjetlost dana u posljednje vrijeme, a na kojima je slavni glumac, fanovi su primijetili da su se trbušnjaci na njegovom stomaku izgubili, a da ih je zamijenio opušteni stomak, koji se fanovima baš i ne sviđa.

"Gdje su trbušnjaci?", "Eh, ugojio se", bili su samo neki od komentara koji su se mogli pronaći na društvenim mrežama u posljednje vrijeme, a koje su se odnosile na poznatog glumca, dok su drugi komentarisali da im je sa "stomačićem" čak i zgodniji.

Ono što je zanimljivo kada je u pitanju ovaj glumac jeste da kada se snimala prva sezona "Igre prijestola", prije 12 godina, razmatralo se da li da mu dodijele tu ulogu, s obzirom da je bio suviše sitan.

Premda je posvećen sportu, naročito od kada se pripremao za ulogu u "Akvamenu 2", glumac je i veliki gurman, pa je jednom prilikom istakao kako voli da uživa u pizzi i odresku kada se priprema za uloge.

On je takođe priznao i da, premda su neki tipovi "genetski izvajanii i imaju trbušne mišiće", sa njim to nikada nije bio slučaj.

Jednom prilikom je za "Extra" priznao kako nije u najboljoj formi, pa dodao:

"Ja sam veliki dečko… Hej čovječe, volim pastu. To te čini srećnim. Pasta i pivo", izjavio je, piše "Cinemablend", a prenosi "CDM".

