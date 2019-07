Odbačena optužba protiv Kevina Spejsija za seksualni napad

Tužioci su odustali od tužbe protiv američkog glumca Kevina Spejsija za seksualno zlostavljanje jednog tinejdžera u baru u Nentaketu u američkoj državi Masačusets, 2016. godine.

Momak koji je optužio glumca odbio je da svjedoči o nestalom mobilnom telefonu za koji je odbrana smatrala da sadrži informacije koje podržavaju glumčevu tvrdnju o nevinosti.

Spejsi (59) optužen je da je 2016. seksualno zlostavljao 18-godišnjaka u restoranu na ostrvu Nantaket, u Masačusetsu. To je jedina krivična optužnica podignuta protiv glumca u jeku niza navoda o seksualnom uznemiravanju protiv njega.

Spejsi, dvostruki dobitnik Oskara, bio je među prvim poznatim imenima koja su se pojavila u okviru pokreta "MeToo" protiv seksualnog napastvovanja i uznemiravanja koji je zahvatio industriju zabave i druge sektore.

Spejsi negira da je nepristojno dodirivao momka, čija majka je prva iznijela te navode 2017. godine.

Momku koji ga je optužio bilo je naređeno da izađe pred sud ranije ovog mjeseca kada je rekao da je izgubio mobilni telefon koji je koristio u večeri kada se dogodio navodni seksualni napad. Odbrana je navela da im je potreban telefon da nađu izbrisane tekst poruke koje bi po njima mogle da pomognu Spejsijevom slučaju.

Momak je demantovao da je brisao poruke ili manipulisao razmjenu poruka snimljenu na ekranu koje je dao istražiteljima. Međutim kada su ga advokati odbrane pritisnuli i pitali da li zna da je izmena dokaza zločin on se pozvao na Peti amandman američkog ustava i odbio da svjedoči.

U saopštenju koje je objavljeno juče, tužilaštvo Okruga Kejp i Ajlanda se navodi da ih je nedostupnost svjedoka koji se žalio dovela do odluke da odustanu od slučaja.

Optužbe o seksualnom uznemiravanju na račun Spejsija su počele nakon što ga je jedan glumac optužio za seksualno uznemiravanje kada je imao 14 godina. Kevin Spejsi je tada imao 26.

Spejsi se tada izvinio zbog neprikladnog ponašanja i nemilog događaja kojeg, kako je rekao, ne može da se seti.

Zbog drugih optužbi o nedoličnom ponašanju, Spejsija su izbacili iz popularne Netfliksove serije "Kuća od karata" a scene u kojima on igra u filmu "All the Money in the World" su isečene i na brzinu snimljene nove sa drugim glumcem.