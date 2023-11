Odbila najveći hit Seke Aleksić pa otkrila zašto nije postala velika zvijezda

Pjevačica Jovana Tipšin bila je veoma popularna u periodu kada je turbo folk zavladao muzičkom scenom, pa je svojim pjesmama poput "U tvome telefonu", "Idi, idi", "Tvoja ili ničija" punila klubove.

Međutim, u jednom momentu se potpuno povukla sa estrade.

Kako je ispričala za domaće medije, Jovana je zadovoljna svojom karijerom, međutim, smatra da joj drugi nisu podmetali nogu bi mogla da bude i mnogo veća zvijezda nego što je sada.

Jovana Tipšin je otkrila da je veliki hit Seke Aleksić "Hej, da sam muško" prvo ponuđena njoj, međutim izmakla joj je ova pjesma iz ruku jer nije uspjela da proceijni da će postati hit, pa ju je odbila.

"Meni je Braja nudio tu pesmu, ja sam pročitala tekst i nekako nisam pronašla sebe u toj pesmi i odbila sam ga. Ne kajem se za to što sam odbila pesmu, jer mislim da nije trebalo ja to da snimim, već Seka. Čula sam i da je nekim velikim zvezdama žao što nisu snimile neke moje pesme", rekla je Jovana za Republiku jednom prilikom.

Osvrnula na to kako je mogla da bude mnogo veća zvijezda da je nisu sabotirali.

"Mislim da su me minirali indirektno, direktno nisu. Indirektno jesu, i to mnogo njih. Ja sam se sama borila kroz svoju karijeru. Nisam imala nikoga da me gura, ali hvala Bogu, Bog je veliki, dao mi je glas i dao mi je da budem vredna, radna, tu upornost mi je dao i to što imam u saradnji sa svima, ja sam sa svima u dobrim odnosima", istakla je pjevačica.

Inače, Jovana je jednom prilikom otkrila da se privatno ne druži sa kolegama, te da van scene ne voli da priča o poslu i smatra da na estradi ne postoje prava prijateljstva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.