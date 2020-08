Oglasila se Romana Panić

Pjevačica Romana Panić, koja je deportovana iz Australije, stigla je u Beograd u ponedeljak a danas se prvi put od dolaska u Srbiju oglasila na društvenim mrežama.

Ona je na Instagamu podijelila dva selfija iz jednog lokala, uz poruku:

"Gde god da krenem taj grad me čuva, kroz moju glavu Košava duva. Gde god da krenem taj grad me prati, Beograd moj sebi me vrati."

Banjalučanka je 1. avgusta puštena iz zatvora, u kojem je zbog pljačke bankomata, bila od 25. juna. Odslužila je dvije trećine kazne, i zbog dobrog vladanja je puštena, dok je njen dečko s kojim je optužena za pljačku, ostao u zatvoru.

Panićeva je za Telegraf rekla da nije spremna da priča o tome što se dogodilo u Australiji, ali da će govoriti kada joj se "slegnu utisci".

"Zar ne vidite da mi je lepo? (smeh) Namerno sam se slikala za Instagram sa naočarima i bez naočara. Srećna sam što sam došla, još uvek traje euforija, još uvek sam uzbuđena. Osećaj je divan, videti porodicu, prijatelje... I ja i moja familija smo doživeli medijski linč tako da ja nisam spremna da dajem izjave", rekla je Panićeva.

Pjevačica je odbila da objasni šta se dogodilo u Australiji.

"Nisam spremna. Želim da se slegnu utisci. Ne očekujem da neko piše hvalospeve, bićete obavešteni o tome šta ću da kažem u javnosti", rekla je Panićeva.