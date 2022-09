Oglasila se Sandra Obradović nakon navodnog privođenja

Sandra Obradović, privedena na trežnjenje u policijsku stanicu, po prijavi njenog bivšeg partnera Vladimira. Kako se navodi, manekenka je vozila trogodišnjeg sina pod dejstvom alkohola, a alko testom je utvrđeno da ima 1,84 promila.

Nakon ove objave u medijima, Sandra Obradović oglasila putem Insgarama i demantovala čitavu priču. "Prinuđena sam da se oglasim povodom neosnovanih napada na mene. Otkako sam postala majka povukla sam se iz javnog života i više nemam dodirnih tačaka s tim životom. Veoma sam savesna i odgovorna kao roditelj i neću dozvoliti da me iko vređa", poručila je ona.

Sandra je dodala da joj je dijete na prvom mjestu.

"Nikada nisam bila pod uticajem alkohola kao što neki žele da predstave. Moj automobil nije ogreban. Sve mi je jasno ko plasira i fingira ovakve stvari da bi me predstavili u javnosti kao nepodobnu, ali nikome to neće poći za rukom. Na prvom mestu mi je sin i uvek će to tako da bude. Javni život me ne zanima i ovo je moje prvo i poslednje obraćanje ovim povodom", rekla je Obradovićka.