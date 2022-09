Oglasila se bivša devojka Leonarda Dikaprija, otkrila detalje veze

Bivša glumica i manekenka Kristen Zang bila je u vezi sa glumcem Leonardom Dikaprijem od 1995. godine do 1999. godine, kada je raskinula s njim svega četiri mjeseca nakon što je napunila 25 godine.

Kristen je sada vidjela naslove i komentare koji su potkačili ovog glumca zbog činjenice da se svaka njegova veza završila kada je djevojka napunila 25 godina. Ona je iz tog razloga riješila da objasni kakva je bila njihova veza i zašto su raskinuli. Sve detalje otkrila je u pismu objavljenom u magazinu "People".

"Ja sam veoma privatna osoba, kao i moj bivši dečko. Ali tokom prošle nedjelje, prvi put, osjetila sam da sam primorana da podijelim nekoliko stvari. Leo i ja smo izlazili četiri godine. Upoznala sam ga slučajno preko prijatelja kada sam imala 19 godina, a počeli smo da izlazimo kada smo oboje imali 21 godinu. Tada je bilo drugačije vrijeme. Mogli smo da idemo na mjesta i da nas paparaci ne prate. Bila je 1995. i snimao je film pod nazivom Marvinova soba. Živo se sjećam dok sam ga posjećivala na setu, gledao je 'O.J. Presuda Simpsonu' trejler sa Meril Strip. Bio je to nadrealan trenutak za ljupku djevojku sa sela iz Mičigena kao što sam ja", istakla je ona.

"Bili smo djeca. Moji prijatelji su znali da su njegovi prijatelji i da je Holivud tada bio kao velika srednja škola. Bilo je to, usuđujem se da kažem, nevino vrijeme. Bili smo štreberi. Zgodni štreberi sa glamuroznim poslovima, ali i dalje štreberi. Išli smo u zabavne parkove, koncerte, muzeje i filmove. Bila sam s njim kada je snimao 'Romea i Juliju', 'Titanik' i 'Plaža'."

Kako je rekla, posjećivala ga je duže vrijeme na raznim setovima u različitim zemljama.

"Voljela sam njegove prijatelje i on je volio moje. Bili smo kao jedna velika srećna porodica. Leo je bio veoma sladak i pažljiv dečko. Imali smo i teška vremena kao i svi parovi, i raskinuli smo malo 1997. i onda ponovo bili zajedno. Onda, otprilike četiri mjeseca nakon mog 25. rođendana (ha, znam šta mislite) sve je bilo gotovo zauvijek" rekla je Kristen i dodala:

"To je bio izbor koji sam napravila. Ne znam kako da to tačno objasnim, samo sam osjećala da sam spremna da se naša veza završi. Kao da sam prerasla tu verziju sebe, holivudsku srednjoškolku. Htjela sam da shvatim ko sam i šta želim.

Sada, više od 20 godina kasnije, kada sam pročitala naslove i onlajn komentare o njegovoj najnovijoj bivšoj djevojci o kojoj se govori da je 'ostarjela' ili da je 'prestara za Lea sa 25', molim vas. Mislim da možemo i treba da radimo bolje", dodala je.

Dodala je da kada je bila mlada manekenka, rekli su nam da će njihove karijere biti gotove sa 21.

"Srećna sam što vidim da se stvari polako mijenjaju za ljude u toj industriji sada, ali devedesetih to nije bio slučaj. Gledajući unazad, sa 21 ili 25 godina nisam imala pojma ko sam ili šta želim. Završila sam kao model, radila sam i kao glumica i bila sam u nekoliko reklama. Ali tek oko 30 godina sam pronašla svoju pravu strast, ishranu pasa, i osnovala sopstvenu kompaniju kada sam imala 33 godine", rekla je manekenka i nastavila:

"Upoznala sam ljubav svog života kada sam imala 38, a udala se kada sam imao 40. Dakle, vi mladi, slušajte. Život postaje mnogo bolji nakon 25. Da, imate više bora, ali takođe dobijate više samopouzdanja i više ljubavi prema sebi.

"Što se tiče Lea i njegovog najnovijeg raskida, ko zna šta se dogodilo. Možda joj je zaista bilo stalo do njega, ali je tek bila spremna za sljedeće poglavlje, možda je to privremeno, ili se to nas ne tiče, ali možemo li da prestanemo sa starinskim naslovima i komentarima? Ali hajde da nastavimo sa smiješnim mimovima, oni su sjajni. Zaista", istakla je, pa dodala:

"Što se mene tiče, sada imam 48 godina, drevna sam. Živim na selu u Oregonu sa svojim zgodnim mužem, Šijem, koji je građevinar i takođe je mlađi od mene, šala je na tvoj račun, Leo, mojim zaista slatkim psom koga sam spasila, Harli Dijem, i posjedujem kompaniju koja proizvodi hranu za pse lokalnog porijekla. Ispostavilo se da sam jedva zagrebala površinu života sa 25 godina", završila je ona.

