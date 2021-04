Oglasila se i Nina Radulović: Mojoj porodici naneta je velika šteta

Nakon novih optužbi za silovanje na račun glumca Branislava Lečića, javnost je uznemirena, a njegov PR tim navodi da ni samom glumcu nije baš dobro, ali uvijek se treba sjetiti da je teško i njegovoj porodici.

Do voditeljke Nine Radulović, bivše Lečićeve supruge, mediji pokušavaju da dođu već neko vrijeme za bilo kakav komentar, ali to nije imalo uspjeha. Ona se sada prvi put oglasila i dala je svoj komentar za magazin Story.

"Možemo mi da se čujemo, ali ako je povod za naš razgovor moje izlaženje u javnost povodom slučaja koji se nedavno dogodio, odmah da vam kažem da ja nisam, niti ću govoriti o tome javno. Mediji su već naneli veliku štetu mojoj porodici, tako da ne mogu svesno da budem medijum za iživljavanje. Hvala vam na razumevanju", poručila je Nina, uz dogovor da za dalje komentare sačekamo da prođe čitava bura.

Kada je krajem marta objavljena ispovest Danijele Štajnfeld, Nina je nestala iz javnog života, a kasnije je objavljeno da se povukla u banju gde se oporavljala od operacije diskus hernije. Nina je sa Branislavom Lečićem bila u braku od 2010. do 2016. godine, upravo u periodu kada Štajnfeldova tvrdi da je doživela silovanje, a sina Lava bivši par dobio je 2011. godine.

Glumica Merima Isaković je prije nekoliko dana takođe optužila glumca da ju je silovao.