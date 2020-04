Oglasio se Baka Prase: Nemam opravdanje, ali nisam uhapšen nego priveden

Juče je objavljeno da je jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase uhapšen.

Ilića je policija juče zaustavlia nešto posle 17 časova, nakon čega je priveden u stanicu policije. O njegovom privođenju je obavešten i prekršajni sudija, ali je tužilac je rekao da nema krivičnog djela.

Jutjuber je rekao da se zatekao na ulici poslije zabrane kretanja jer je imao povišenu temperaturu.

On je sada snimio video i do detalja objasnio sve.

"Prekršio sam zabranu kretanja u vremenskom iznosu od tri minuta i priveden sam. Dakle, nisam uhapšen nego priveden! Da sam uhapšen odmah bi me odveli u zatvor, nikoga nisam ubio, ovde sam priveden. Pre nego što iko kaže da treba da me bude sramota i pita kakav sam ja to uzor želim da kažem - nikakav. Nisam ja snimao i objavio kako me privode, ne hvalim se time i to nije za pohvalu. Od mene prave lošeg uzora, svako nekada napravi grešku, ja se ovim ne ponosim. Nemam opravdanje za to što sam prekršio zabranu, a policija je samo radila svoj posao. Zaustavili su me, legitimisali, priveli i odveli u stanicu u Majke Jevrosime. Podatke nisu mogli da mi uzmu niti da napišu kaznu, jer sam imao temperaturu i to sam im i rekao pa su me odveli u stanicu da provere. Da sam ih slagao kaznili bi me i ja bih tu kaznu morao da platim. Želim da pohvalim policiju koja radi svoj posao bez greške, ja se ovim ne ponosim i nemam opravdanje." započeo je priču.

"Taj dan sam se probudio i bilo mi je loše, legao sam da odspavam u nadi da će mi biti bolje. Kada sam se probudio imao sam temperaturu. Uplašio sam se, zamisli da imam koronu. Odlučio sam da odem kod lekara da se pregledam i ispostavilo se da je u pitanju obična prehlada. U povratku me je policija zaustavila i ja sam im objasnio gde sam bio i zbog čega. Zamolio sam ih da me puste, jer je u pitanju tri minuta, ali su mi objasnili da nije važno koliko kršim, prekršio sam. To poštujem, napravio sam prekršaj i treba da snosim posledice. U stanicu ne puštaju nikoga ko ima temperaturu, meni su je na ulazu izmerili i imao sam je. Videli su da mi nije dobro i pustili su me uz opomenu", objasnio je Baka Prase, prenosi Mondo.rs.

U Srbiji je dozvoljeno da građani, ukoliko osjete neke od simptoma virusa korona, bez obzira na policijski čas odu do najbližeg Doma zdravlja.

