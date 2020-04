Oglasio se Darko Lazić o vožnji bez vozačke: Nisam imao izbora

Popularni pjevač Darko Lazić uhapšen je 29. marta, u mjestu Subotište kod Brestača, jer je vozio bez vozačke dozvole i kažnjen je novčano, u iznosu od 200.000 dinara.

On tvrdi da je bio prinuđen da vozi, jer je morao da odvede sina kod jekara, a njegova majka Branka Lazić je za "Telegraf.rs" ispričala drugačiju priču.

"Ne znam da li je uhapšen. On i Marina otišli su kod njenih, da budu malo zajedno, jer naredna četiri dana to neće moći zbog policijskog časa. Znam da je Marina vozila kada su krenuli, a šta je dalje bilo stvarno ne znam", rekla je Branka u srijedu.

Međutim, Lazić sada kaže u izjavi za isti portal da je njegov sin imao temperaturu i da ga je odvezao kod ljekara.

"Što se tiče zaustavljanja policije i privođenja, moram da kažem da drugog izbora nisam imao, jer sam morao da vodim svoje dete kod doktora, nije imao ko, niko nije bio tu, dete je dobilo temperaturu i ja sam to morao! Jedva čekam da prođe sve ovo da ponovo počnem da polažem, jer želim ponovo da položim. Naravno, ja sam svoju kaznu platio već danas i to se neće ponavljati više, što se tiče toga samo ću da kažem da sam morao, jer nije mogao niko drugi da vozi. Dete je dobro, hvala Bogu, imalo je samo temperaturicu. To je, eto, to je sve prošlo i to je to", rekao je Lazić za "Telegraf.rs".

Podsjetimo, Lazić je krajem marta priveden, jer je za vrijeme policijskog časa, kada je zabranjeno kretanje, vozio automobil po Bogatiću, kod Brestača. Tada je kažnjen sa 150.000 dinara, a kako je sada napravio novi prekršaj, ukupno će morati da plati 200.000 dinara.