Oglasio se Mile Kitić o snimku na kojem udara mladića u glavu

Snimak na kojem folk pjevač Mile Kitić udara momka u glavu nakon što je on tražio da se slikaju, postao je "viralan" na mrežama, a sada se tim povodom oglasio i pjevač.

Na snimku koji se pojavio na Tik Toku se čuje kako je mladić non-stop tražio da se slika sa pjevačem, što je Mileta dodatno razbjesnilo, budući da je nastup u toku.

Kitić je istakao da je situacija bila šaljiva i da je pomenuti dečko nekoliko puta tražio da se slikaju dok je on pjevao, pa je iz tog razloga i morao da reaguje, zato mu je i "lupio ćušku".

"Ma taman posla da je to bio udarac. Dečko je tražio deset puta da se slikamo, u jednom trenutku mi je stvarno bilo dosta i to sam mu i rekao, ali u šaljivom maniru. Meni je ta situacija simpatična, a ljudi me pljuju kao da sam uradio ne znam ni ja šta, ali ne zameram. Poslali su mi da je taj snimak za par sati više ljudi pogledalo nego moju novu pesmu (smeh). I meni i njemu je situacija bila simpatična, to je obična 'ćuška', a ne udarac", rekao je Mile za Telegraf.

Podsjetimo, snimak kako pekvač udara nepoznatog mladića postao je "viralan" na društvenoj mreži Tiktok, a isti je pogledalo skoro milion ljudi.

Komentari ispod snimka samo su se nizali, a mnogi ističu da pjevačev gest uopšte nije primjeren.