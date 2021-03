Oglasio se Popović o diskvalifikaciji Banjalučanke iz "Zvezda Granda"

Direktor "Grand" produkcije i tvorac najpopularnijeg muzičkog šou-programa "Zvezde Granda", Saša Popović, gostovao je u jutarnjem programu televizije Prva, gdje je došao povodom skandala koji se dogodio u pomenutom šouu, nakon kojeg je takmičarka Vanja Knežević diskvalifikovana.

Popović je napravio cijelu retrospektivu njenog učešća, kako bi narodu pokazao kakav je odnos Jelena Karleuša imala prema učesnici, a potom naveo i detalje koji su mnogima promakli.

U samom uvodu, Popović je naveo najveća imena tokom svih sezona emisije "Zvezde Granda". Prošlo je više od 100 pjevača koji su napravili karijeru nakon šoua, a onda se osvrnuo i na postavku žirija. Saša je naveo i brojna imena zvijezda koje su ocjenjivale takmičare i istakao:

"Ova postavka žirija je ubedljivo najbolja. Neću da omalovažavam ostale, dobar je bio Lukas. Dobra je bila Zorica Brunclik, Šaban. To je garnitura koja je provejavala od 2013. do sad, ali ova šestorka i Mili je daleko najbolji žiri koji ima kredibilitet".

Direktor "Granda" je potom najavio velike promjene scene u narednoj sezoni, a onda se osvrnuo na temu koja je danima aktuelna u medijima.

"Ovde se bura digla, zato što je u pitanju devojčica od 18 godina. Ja sam čekao da se strasti smire, pa da objasnim šta se dogodilo. Jelena je rekla to što je rekla, to ste videli pretprošle subote. To što je rekla, cela zemlja je to komentarisala, da bi ta devojka posle emisije dobila hiljade poruka gde su vređali Jelenu. Ona je na svoj Instagram stavila sve te najgore poruke, i još im se zahvaljivala. Kakve su to poruke, ja ću to kasnije pročitati. Jednostavno, to je bilo zaista neprimereno, to je bilo za diskvalifikaciju", objasnio je Saša i nastavio:

"Mi smo je diskvalifikovali i uveče me je pozvao Vanjin otac, jedan fini i učtiv čovek i rekao je: 'Gospodine Popoviću, šta mi sad da uradimo, kako da vratimo Vanju? Znam da je moje dete pogrešilo, ali vidite da li može da se vrati u takmičenje'. Sutradan sam se čuo sa Jelenom, ona je rekla: 'Znaš šta, Sale, vrati je u takmičenje. Posle će ispasti da sam ovakva, onakva, i ovako su me svi napali'. O tome sam pričao i sa Marijom, pošto je ona njen mentor. I taman kad smo već razmišljali da je vratimo u takmičenje, onda je ona na svoj profil stavila ovakve stvari: da su 'Zvezde Granda' mizoginija, mediokritet i prostakluk. I napisala je: 'Srećna sam što sam zauvek završila sa ovakvim vidom takmičenja'. Što je najgore, ona je svim novinarima rekla da je doživela psihološko zlostavljanje".

