Oglasio se advokat Vina Dizela nakon optužbi za seksualno zlostavljanje

Poznati glumac Vin Dizel je optužen za seksualno zlostavljanje.

Asta Džonason je u tužbi podnesenoj u Los Anđelesu istakla kako ju je Vin Dizel napao u jesen 2010. godine tokom snimanja Fast and furious.

Glumac je negirao da je došlo do bilo kakvog zlostavljanja, a o svemu tome se oglasio i njegov advokat.

Rekao je da Vin u cjelosti poriče te tvrdnje.

"Ovo je prvi put da je čuo za tu tvrdnju, staru više od 13 godina, koju je iznijela navodna devetodnevna zaposlenica", rekao je za Variety.

Njegov advokat takođe je izjavio da "postoje jasni dokazi koji u potpunosti pobijaju tužiteljkine čudne tvrdnje".

Džonason kaže da ju je produkcijska kuća One Race Films angažovala kao pomoćnicu dok je on snimao film u Džordžiji. Prema dokumentima do kojih je došla publikacija, ona tvrdi da je bila u Dizelovom apartmanu u Atlanti dok se on "zabavljao s više žena".

Kada su te žene otišle, prema tužbi, Dizel je povukao Džonason na krevet. U tužbi se navodi da ga je zamolila da ode, ali ju je on navodno počeo dodirivati po grudima i ostatku tijela, prenosi b92.

