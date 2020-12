Oglasio se bivši dečko žene od sultana nakon priče o incidentu

Pjevačica Tijana Milentijević, poznatija po nazivu svoje pjesme "Žena od sultana", tvrdi da od strane bivšeg partnera jeste pretrpjela nasilje.

"Tačno je da sam doživela psihičko i fizičko nasilje. Uradila sam ono što sam smatrala da je najbolje za mene. Hvala vam svima na razumevanju, i na podršci. Nadam se da me razumete u kakvom se stanju nalazim i da se više neću oglašavati na ovu temu. I ovoga puta javno apelujem na sve devojke da ne trpe nikakvo nasilje", poručuje Tijana, prenosi "Telegraf.rs".

U međuvremenu, oglasio se na Instagramu njen bivši partner M.K.

"Više puta 'izbacivan' iz benda nisam, jednom smo prekinuli saradnju i više nikad nismo nastavili, iako smo se viđali, spavali, izlazili, imali kontakt. Kako neki novinari kažu, hteo da iskoristi slavu popularne pevačice: Na dan kad je izbačena pesma obrisao sam sve slike sa dotičnom, baš iz tog razloga, da ne bi došlo do toga da se ja 'šlepam' pored nekog",- naveo je on i nastavio:

"Od prvog dana kad je izašla pesma smo u vezi, sve je bila laž i delimično moj predlog da bude 'solo' u javnosti, da se ne bi provlačila po novinama kako je sa kolegom u vezi. Kasnije sam shvatio da je to moja največa greška, neću pisati zbog čega sam to shvatio", napisao je M.K. i nastavio:

"Razlog zašto je došlo do svađe neću iznositi, barem ne još uvek iz svojih privatnih razloga, kada bude došlo vreme saznaće se i to. Istina uvek izađe na videlo, tako će i ovaj puta. Pretučena, prebijena, malteretirana osoba, kako pišu novinari, posle jednog dana ne bi bila u stanju da govori a kamoli da se pojavi a televiziji i da daje intervju. To bi bilo sve, oglasiću se i naredni put, jer moje ime, moja porodica, prijatelji prolaze kroz pakao zbog ovoga, a prava istina nije nigde pomenuta", ističe on, piše portal "Telegraf.rs".