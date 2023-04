Oglasio se pretučeni pjevač: Onesvestio sam se

​Pjevač Redžep Redžepović, poznatiji kao Lepi, sinoć je pretučen u Novom Pazaru.

Naime, njegov slučaj potresao je mnoge, a on je sada otvoreno progovorio o cijeloj situaciji.

"Napadnut sam, tek sam izašao iz bolnice. Napao me komšija, koji je dobar sa policajcem s kojim ja imam dugo problema. Čekao sam goste neke iz Turske za apartman, onda je naišao komšija i rekao: 'Šta me gledaš?' Ja sam okrenuo glavu na drugu stranu, udario me boksom, potom nogama, ja sam se onesvestio. Posle se ni ne sećam jer sam se onesvestio", ispričao je Lepi za N1.

Otkrio je i da je napad prijavio policiji.

"Nasilnik šeta slobodno, niti je priveden u policiju. Prijavio sam ga, skinuo sam snimke sa kamera, predao sam i video u policiju, koji su mi rekli da tu nema ništa konkretno i osnove", zaključio je pjevač.