Ognjen Amidžić postaje tata drugi put

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova koleginica i emotivna partnerka Mina Naumović postaće roditelji. Beba će na svijet stići sljedeće godine, a budući roditelji su presrećni.

Oni su tu vijest saznali prije mjesec dana i podijelili sa najbližima.

"Ognjen i Mina su presrećni od kada su saznali radosnu vest, a informacija da će dobiti bebu upotpunila je njihovu vezu do kraja", kaže izvor blizak paru koji je insistirao na anonimnosti.

"Njihova veza je od prvog dana bila jaka i ozbiljna, pa je ova informacija da kažem i očekivana. Ognjen bukvalno jedva čeka da dobije drugo dete, a Mina s nestrpljenjem iščekuje da postane majka", kaže izvor.

Ognjen i Mina vezu su započeli nakon poznanstva i zajedničkog rada u emisiji „Amidži šou“ i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Ljubav se desila spontano i potpuno je promijenila njihove živote. Javnosti su ljubav otkrili krajem juna ove godine kada su usnimljeni zajedno.

Ognjen je nedavno govorio o načinu kako je vaspitavan za domaće medije.

"Ja sam kao klinac bio dosta razmažen, odgajale su me babe Crnogorke koje mi nisu dozvoljavale da izgubim ni partiju klikera ispred zgrade. Morao sam da pobedim u svemu i bukvalno su nameštale drugoj deci kako bih ja pobedio", rekao je Ognjen i dodao:

"Ne znam zašto, valjda su verovale da se tako postiže pobednički mentalitet, ali ja to danas vidim kao razmaženost. Ipak, kao vrlo mlad sam morao da steknem radne navike i mislim da me je to odvelo na pravu putanju".

(GrandTV)