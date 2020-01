Ognjen Amidžić snimio pjesmu sa suprugom, spot napravili na Maldivima

Voditelj Ognjen Amidžić objavio je na svom YouTube kanalu numeru koju je držao u tajnosti skoro tri mjeseca i otkrio da je upravo ovaj hit singl snimio sa suprugom, top modelom Danijelom Dimitrovskom.

Ekranizaciju numere par je uradio na Maldivima, gdje su nedavno boravili na odmoru, a interesantno je da su cijeli spot snimili sami, mobilnim telefonom. Iako Danijela nije imala u planu da se ikada lati mikrofona, život je demantovao.

S obzirom na to da je ovo već tradicija kad je on u pitanju, te da svaku novu , uspješnu sezonu najgledanije emisije u Srbiji "Amidži šou" proslavlja i novim hitom, tako će biti i ovoga puta. No, ono što je mnoge koji prate njegov rad iznenadilo jeste činjenica da Amidžić u strogoj tajnosti čuva jednu informaciju. Tačnije, šarmantni voditelj ne želi da otkriva ko je pjevač ili pjevačica koji će gostovati na duetu pod nazivom "Dodaj gas".

Naime, kako pišu mediji u SRbiji, pravi razlog zbog kog je manekenka odlučila da snimi pjesmu sa suprugom je njihova opklada.

Njih dvoje su se dogovorili da se nađu na ručku u jednom beogradskom restoranu nakon što završe poslovne obaveze. Ognjen Amidžić je stigao na vrijeme i bilo je izvjesno da Danijela kasni, ali ona to nije htjela da prizna. Zbog toga je on predložio opkladu jer je bio ubijeđen da njegova žena ne stiže, dok je ona pristala misleći da će ga preći. U slučaju pobjede Danijela je mogla da bira poklon, ali u slučaju da izgubi pristala je da zapjeva sa suprugom, a ostalo je već istorija…

Tekst i muziku budućeg hita "Dodaj gas" potpisuje upravo Ognjen Amidžić, dok je aranžman radio Marko Kon i Lane.

Dimitrovska ne planira da se bavi pjevanjem u budućnosti, već je ovo bila želja koju je ispunila svom suprugu, a sudeći po prvim reakcijama publike, numera "Dodaj gas" će biti pravi hit!

Pored nesvakidašnje muzike i teksta, svi su primjetili Danijelin savršeni izgled koja u kupaćim kostimima izgleda poput prave bombe!

(Story.rs)