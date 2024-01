Ognjen Amidžić stao na "ludi kamen"

Voditelj Ognjen Amidžić i Mina Naumović su se vjenčali!

Tim povodom Ognjen se oglasio i otkrio da su želeli da sve prođe bez buke i da taj čin ostane samo za njih.

"Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laze, da znate (smeh)", rekao je Ognjen za Blic.

Podsjetimo, voditelj Ognjen Amidžić čeka diete sa svojom izabranicom Minom Naumović, a sada je sumirao utiske iz godine koju polako ispaćamo.

"Kada ste u dobrom društvu, destinacija je manje važna. Ali ako bismo morali da izdvojimo, neka to za ovu godinu budu Maldivi (kojima se uvek rado vraćamo) i Portugal, a ovih dana pričamo o tome kako bismo rado posetili Toskanu, čim stigne beba", započeo je Ognjen, pa opisao kako je reagovao kada mu je Mina saopštila da je u drugom stanju:

"U tom trenutku nalazili smo se na Iosu, u prelepom Calilo rizortu, sve je zaista bilo bajkovito, osim Mine koja se taj dan ponašala drugačije nego inače. Bila je prilično razdražljiva, čak mi je pocepala i knjigu koju sam čitao na plaži, knjiga je doslovno izgledala kao da je doživela invaziju morskih prasica. I onda sam predložio da uradimo test. Ispostavilo se da je pozitivan, ostatak priče nije za javnost. Mogu samo da kažem da smo bili srećniji nego ikad, jer smo to jako želeli i iščekivali", rekao je Ognjen, pa priznao šta ga je najviše privuklo kod Mine.

"Sa njom nikada nije dosadno i to je sve što bi neko kao što sam ja mogao da poželi u jednoj ženi, jer meni bukvalno sve dosadi, ja sam sebi dosadim. Kao i svako muško, prvo sam se zalepio za ambalažu, ali vrlo brzo sam spoznao da je sadržaj još bolji i znao sam da ona više bez mene ne ide nigde", rekao je Ognjen za Pink.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.