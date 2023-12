Ogromna statua Šakire otkrivena u njenom rodnom gradu (FOTO)

Ogromna bronzana statua pjevačice Šakire otkrivena je u njenom rodnom gradu Barankilji, na sjeveru Kolumbije, prenijeli su danas američki mediji.

Bronzana statua je visoka 6,5 metara i prikazuje Šakiru u plesnom pokretu karakterističnom za koreografiju u njenom popularnom video spotu za pjesmu Kukovi ne lažu (Hips Don't Lie), prenosi BBC.

Poznata pjevačica je na svom Instagram nalogu podijelila fotografije svojih roditelja ispred statue.

Fait divers of the day: Huge Shakira statue unveiled in her hometown of Barranquilla https://t.co/Ku0d3aC8T7