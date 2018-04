Olivera Katarina otkrila da su htjeli da je otruju

Popularna glumica Olivera Katarina ispričala je u jednoj emisiji detalj za koji mnogi nisu znali.

"Sedam dana sam bila na Tari i otrovali su me. U ustima sam imala rane. Nastupila je strašna infekcija da nisam mogla da pevam. Odveli su me kod lekara gde su mi dali razne lekove da ispiram usta. Ma svašta je tu bilo", rekla je Olivera Katarina.

Voditeljka ju je nakon toga upitala da li je na kraju morala da pjeva.

"Da, da, pjevala sam", odgovorila je glumica, a potom je objasnila.

"Žao mi je što sam morala da prolazim kroz sve to. Neko jednostavno nije želeo da pevam", rekla je glumica.

Olivera Katarina se dotakla i teme o odnosu sa Mirom Stupicom za koju kaže da je bila odgovorna što nikada nije odigrala na daskama koje život znače. Prisjetila se i trenutka kada ju je Bekim Fehmiju ošamario na setu filma “Skupljači perja”.

Kostana, Narodno pozoriste u Beogradu A post shared by Olivera Katarina (@oliverakatarinaofficial) on Jan 8, 2018 at 1:14pm PST

"Ošamario me je tako da sam poletela preko nekog sanduka, povredila sam kičmu", rekla je Olivera Katarina. Priznala je da nikada nije željela da snima nage scene.

"To me je nerviralo, bilo je bezobrazno. Nikada im to nisam dopuštala. Danas glumice na to gledaju drugačije, da je to sastavni deo glume. Ali telo pripada intimi i intimnom prijatelju sa kojim se deli", rekla je glumica.

(Alo.rs)