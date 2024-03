Ona je bila prva žena Gorana Ivaniševića (FOTO)

Goran Ivanišević je godinama bio trener Novaka Đokovića. A često je u centru pažnje, kako zbog svoje zavidne karijere, tako i zbog uzbudljivog ljubavnog života.

Naime, Goran Ivanišević je u braku sa voditeljkom Nives Čanović sa kojom se vjenčao samo godinu dana nakon razvoda od manekenke Tatjane Dragović.

Njihov brak je bio buran i pun javnih skandala, a evo ko je bila prva supruga čuvenog Hrvata.

Tatjana Dragović (46) je manekenka iz Hrvatske, koja je postala poznata 1994. godine nakon svjetskog izbora Elite Model Look, gdje je ušla u top 10 najljepših žena.

Kada je imala 15 godina preselila se u Njujork kako bi započela karijeru supermodela, a ubrzo je postala miljenica dizajnera i brojnih časopisa. Snimala je kampanje za brendove poput Jean Paul Gaultier, Calvin Klein, Dolce Gabbana, Max Mara i Guess i nosila revije za Chanel, Fendi, Gianfranco Ferre, Chloe, Karl Lagerfeld, Rifat Ozbek, Valentino i Christian Dior.

Kad je počela da snima za modne kataloge, zarađivala je oko tri hiljade američkih dolara dnevno, a nakon saradnje s Guessom, taj iznos se kretao i do deset hiljada dolara na dan.

“Posebno je unosno snimanje reklama za boje za kosu i šampone, jer ti klijenti plaćaju i do sto hiljada dolara za samo jedan dan snimanja”, rekla je u to vrijeme u intervjuu za Gloriju.

Na pitanje kakav je osjećaj zaraditi svoj prvi milion sa sedamnaest godina, odgovorila je kako je uvijek htjela da bude samostalna i da zarađuje svoj novac, ali i priznala da je bilo strahovito teško.

Brak sa Goranom Ivaniševićem

Goran Ivanišević je bio očaran njenom ljepotom, a priča se da je prevrnuo nebo i zemlju da dođe do nje.

Teniser je 1999. godine na dočeku Nove godine u Dubaiju zaprosio manekenku. Ćerku Amber Mariju su dobili 2004. godine, a sina Emanuela tri godine kasnije.

Vjenčali su se nakon deset godina u Kaliforniji i to godinu dana nakon što je Goran uhvaćen u preljubi sa voditeljkom Vanjom Halilović, sa kojom je nekoliko puta snimljen. Manekenka mu je tada oprostila, nakon njegov javnog izvinjenja koje su prenijeli svi mediji:

“Imao sam potrebu javno istupiti jer sam povrijedio osobu do koje mi je neizmerno stalo. Svjestan sam da sve što kažem ili učinim ne može umanjiti moja djela i posljedice istih. Ovim putem se izvinjavam svojoj supruzi što sam je povrijedio. Ona je jedina osoba koju volim, s kojom želim da provedem svoj život i nadam se da će mi jednoga dana oprostiti. U posljednje vrijeme iznesene su brojne neistine. Moram reći da se ne osjećam krivim ni prema kome osim Tatjani i našoj djeci, nakon svega što se dogodilo. Svi ostali učesnici sudjelovali su u tome svjesno, svojevoljno i dobro znajući što rade pa tako kao i ja sami odgovaraju za svoje postupke. Svaki čovjek tvorac je vlastitih zabluda”, izjavio je tada Ivanišević.

Ipak, njegovo javno izvinjenje nije bilo dovoljno, a razveli su se 2016. godine.

Goran se nakon samo godinu dana ponovo oženio sa voditeljkom Nives Čanović.

Iako je djelovalo da sa bivšom suprugom ima dobar odnos, budući da su imali zajednički biznis nakon razvoda, prljav veš je isplivao na površinu.

Naime, saznalo se da je Goran pokrenuo postupak protiv Tatjane zbog prevare. Zatražio je blokadu svih njenih privatnih i poslovnih računa, a tužio je i njihovu ćerku Amber Mariju. Povodom ovoga se teniser oglasio na društvenim mrežama u novembru 2023. godine u ironičnom postu koji je naknadno izbrisao:

“Ovako… Onog trenutka kada sam se usudio da potražim novac koji sam zaradio prije i tokom braka, koji je T. D. (Tatjana Dragović, prim. aut) prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam porodični nasilnik i miljenik sudova. Sada samo još čekam tužbu koja bi trebalo da je dotična T. D. osvojila Vimbldon i dvije olimpijske medalje, a možda i osvojila još neki grend slem, ali to još sud treba da utvrdi. Za sve upite i ostalo, molim da se javite mojim advokatima gospodinu Mandiću i gospodinu Staniću koji se bave ovim slučajem već dugo vremena. Uz dužno poštovanje, Goran, napisao je Ivanišević.

Povodom toga se oglasila i manekenka:

“Nas dvoje imali smo normalan obiteljski i poslovni odnos sve do promjena u njegovu privatnom ljubavnom životu, kada mu se ponašanje počelo mijenjati. To kao njegov samostalan izbor ili izbor pod pritiskom nove okoline mogu prihvatiti u okviru u kojem to ne ugrožava mene kao što me ugrožava sada ovim lažnim kaznenim prijavama”, izjavila je za Nacional Tatjana Dragović.

U jednoj od tužbi Ivanišević je naveo da je bivšoj supruzi pozajmio 2,9 miliona evra, za koje mu je ona, kako tvrdi, vratila nešto manje od pola miliona evra pa mu duguje ostatak. Iako sudu nije priložio nikakav ugovor o pozajmici niti bilo kakav dokument koji bi to potraživanje potvrdio, sud je Tatjani blokirao sve račune i zabranio raspolaganje imovinom.

Tatjana je danas u srećnoj vezi sa umjetnikom Vlahom Arbulićem, sa kojim rado dijeli slike na društvenim mrežama, prenosi Espreso.

