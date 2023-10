Ona je trenutno najomraženija osoba na Twitteru (VIDEO)

Džejda Pinket Smit izazvala je gomilu negativnih komentara na internetu nakon što se smješkala u intervjuu u kojemu je priznala da ona i glumac Vil Smit odvojeno žive već sedam godina i da uopšte nisu bili zajedno 2022. godine kada je glumac udario komičara Krisa Roka na pozornici "Oscara".

Dok je govorila da njih dvoje nisu zajedno iako se nisu službeno razveli, Džejda se smješkala, a zbog tih scena ekipa na Twitteru je podivljala. Mnogi je vrijeđaju i pišu kako je "zločesti narcis" i da je sve što su vidjeli u intervjuu zastrašujuće.

Jada said her & Will Smith were done before the with Chris Rock pic.twitter.com/Z3zECZkuuU