Ona privlači najviše pažnje na Superboulu (FOTO, VIDEO)

Najveći sportski događaj u Americi Superboul standardno je zakazan za nedjelju sredinom februara, ali svake godine neki drugi događaj ili osoba privuku najviše pažnje. Ove godine je to svakako Tejlor Svift.

Ne samo kada je u pitanju završna utakmica već i cijela sezona. Ona je u stopu pratila svog momka Trevisa Kelsija gdje god je on igrao, ne samo na domaćem "Erouhedu", pa je tako bila prisutna i u velikom finalu u Las Vegasu, navodi Telegraf.rs.

Najveća svjetska pop zvijezda sa milijardama pregleda na muzičkim platformama, u društvu je drugih poznatih dama Ešli Avinjon, Ajs Spajs i Blejhk Lajvli i sa nestrpljenjem čekala ishod meča.

Svift je od prvog dana sezone u žiži javnosti zbog odnosa sa Kelsijem, ali su i sama liga, al i i Kanzas kao klub višestruko profitirali i proširili fan bazu.

