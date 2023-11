One su najmoćnije Srpkinje na svijetu (FOTO)

Kad se pomenu najmoćnije Srpkinje, mnogima će prvo na pamet pasti nasljednice imperija ili žene koje su bogatstvo stekle udajom za milionere.

Ali ne. Mnoge žene iz Srbije zahvaljujući sopstvenom znanju i sposobnosti su napravile prave male imperije a neke i prava carstva, pa sada uživaju status najuticajnijih i najmoćnijih žena.

Tamara Kalinić

Tamara Kalinić je bez konkurencije najpoznatija i najuticajnija srpska modna influenserka i blogerka u svijetu. Našla se i na „Tajmsovoj“ listi „100 najboljih influensera u 2019. godini“, a o njoj je pisao i „Daily Mail“ koji ju je uvrstio na listu žena sa najskupljim torbama.

Ona je prije više od 10 godina krenula od nule tako što je iz hobija pokrenula svoj modni blog The Glam&Glitter, a njeno bogatstvo se danas procenjuje u rasponu od milion do pet miliona dolara. Tokom 2021. godine zaradila je 681 hiljada dolara samo od Botega Venete.

Poznata je kao ambasador stila za vrhunske modne brendove kao što su pomenuti „Bottega Veneta“, te „Louboutin“ i „Emporio Armani“.

Fibi Novaković

Najmoćnija Srpkinja na svetu, bivša CIA agentkinja, milionerka sa Forbsove liste, žena koja je u oba braka zadržala devojačko prezime… Sve je to Fibi Novaković.

Danas je na čelu moćne kompanije koja je među najvećim proizvođačima odbrambene tehnologije za vladu SAD.

Na Forbsovoj listi žena koje su same stekle bogatstvo nalazi se na 88. mjestu, sa 290 miliona dolara, dok je na 30. mjestu liste najmoćnijih žena svijeta, takođe prema Forbsu.

Ona je predsjednica i izvršna direktorka odbrambenog giganta "General Dinamics", a ovoj funkciji prethodilo je iskustvo na još nekolicini važnih pozicija - ona je bivša operativka CIA, a bila je angažovana i u Ministarstvu odbrane SAD od 1997. do 2001.

Fibin otac bio je srpski imigrant, koji je na američko tlo stupio sa samo 17 godina i 50 dolara u džepu. No, poput mnogih uspio je u naumu da ostvari američki san. Postao je vojni pilot, a kasnije i obavještajac u američkom vazduhoplovstvu. Fibi je upravo od oca naslijedila strast ka svom poslu, a on je bio taj koji je usmjerio ka karijeri u odbrambenoj tehnologiji.

"Bila sam svjesna od malih nogu mogućnosti koje mu je pružila ova država, i zato ja zaista vjerujem u služenje naciji", rekla je svojevremeno.

U jednom od rijetkih intervjua koji je dala otkrila je i da su je roditelji vaspitali tako da bude dobra, da čuva svoj ponos i da je najvažnije biti dobra osoba. Udavala se dvaput, ima troje djece.

Mila Litvinjenko

Jedna od preduzetnica koja je sve što ima stekla sopstvenim radom je Mila Litvinjenko, vlasnica kozmetičke kompanije „Aura”, ali ona o bogatstvu ne govori kroz materijalne vrijednosti.

Jedna od najuspješnjih Srpkinja u biznisu Mila Litvinjenko je svojevremeno za Zadovoljnu govorila o tome kako je izgledao njen put do vrha, ali i šta bi danas sa minimalnim kapitalom – kad bi sve morala ispočetka.

Kao jedina zaposlena u svojoj firmi Mila je od vrata do vrata počela da stvara čuveni brend mejkap i bjuti proizvoda.

„Imala sam jak motiv – kredit od banke koji je trebalo vratiti. Do tada nikada nisam pozajmljivala novac. Onog trenutka kada sam krenula da nudim našu šminku po Srbiji, nestao je moj stid. A ranije sam bila veoma stidljiva. Nikako sebe nisam mogla da zamislim kao prodavca koji nudi neku robu. U glavi su mi neprekidno bili kredit, desetoro zaposlenih u firmi. Bila sam sigurna u kvalitet robe koju sam nudila i znala sam da će se krajnji kupac vratiti ukoliko bude probao naše proizvode“, rekla je jednom prilikom.

Ona je i 2016. godine dobila prestižnu nagradu „Veuve Clicquot Business Woman Award“ najuspješnije žene regiona.

Rebeka Mekdonald

Ako u srpskoj Vikipediji potražite članak o Rebeki Mekdonald, nećete ga naći. Ali zato Vikipedija na engleskom jeziku i te kako ima brojne podatke o ženi koja važi za najbogatiju Srpkinju na svijetu.

Rođena je 1953. godine kao Ubavka Mitić, ali u svijetu je poznata kao Rebeka Mekdonald iz Kanade. Ona je poslovna žena iz Toronta, dobitnica više nagrada u biznisu. Stoji na čelu Just Energy grupe, kompanije za trgovinu energentima koju je osnovala.

U svijet biznisa je zakoračila 1986. kada su se stvorile nove prilike u industriji prirodnog gasa Ontarija, a danas je srpska kraljica nafte i gasa čije se bogatstvo procjenjuje na dvije milijarde dolara.

Rebeka je postala i članica mnogih odbora i fondacija. Poznato je i da je donirala tri miliona dolara čuvenoj bolnici Maunt Sinaj u Torontu za borbu protiv reumatoidnog artritisa, bolesti sa kojom se i sama borila.

Proglašena je za preduzetnicu godine u Kanadi. Ima i počasni doktorat Univerziteta Viktorija. Prije četiri godine dobila je orden Svetog Save.

Nina Monte Karp

Jedna od Srpkinja koje su uspjele u inostranstvu je i Nina Monte Karp. Ona je u svijetu jako poznata po svom izumu – pametnoj kolijevci koja roditeljima olakšava život.

Dizajnirana je da ljulja i umiruje bebu kad plače i omogućava da beba spava sigurno na leđima.

Taj njen projekat je toliko popularan da u njega investiraju i holivudske zvjerke poput Leonarda Dikaprija i Skarlet Johanson, a rado ga koriste mnogi roditelji – od evropskih kraljevskih porodica do zvijezda kao što su Ilon Mask, Bijonse, Kejt Hadson, ali i mame i tate koji nisu među slavnima.

Osim toga, ona je i producentkinja, rediteljka, aktivistkinja za zaštitu životne sredine. Ona je suosnivačica i viša potpredsjednica kompanije Happiest Baby, Inc. Nalazi se i u odboru kompanije Healthy Child Healthy World – nacionalne ekološke neprofitne organizacije posvećene zaštiti djece od hemijskih i drugih prijetnji iz okruženja i promovisanju bezbjednijeg, zdravijeg okruženja. Takođe je potpredsjednica fonda Dječje bolnice u Los Anđelesu koji se bavi tinejdžerima beskućnicima, a aktivna je i u podršci ženama s rakom dojke.

Vanja Petrović

Vanja Petrović je porijeklom sa ovih prostora, odrastala je u Australiji, a potom karijeru nastavila da gradi u Londonu. Ona je danas u Londonu direktorka za 29 zemalja Evrope, Australije i Pacifika u kompaniji Coca Cola European Pacific Partners (CCEP) u Londonu.

„Ponuda da dođem u kompaniju Coca Cola na poziciju direktora je plod dugogodišnjeg rada i stvaranja ugleda kao savjetnika za strateško poslovanje. Svaki vaš rad u nekoj kompaniji kao poslovnog savjetnika ostane zapisan i, ako je kvalitetan i ima dobre rezultate, brzo se čuje u poslovnom svijetu. Pritom, Coca Cola je bila moj klijent i poslije završenog posla na projektu za njih dobila sam ponudu koja se ne odbija. Tako sam u 31. godini kao žena postala jedan od najmlađih direktora. U takvom svjetskom brendu to je stvarno privilegija“, pričala je Vanja.

Ana Ivanović

Nekada najbolja teniserka svijeta Ana Ivanović je tokom svoje blistave teniske karijere zaradila pozamašnu svotu novca, te danas od stečenog bogatstva može zasluženo da uživa u penziji.

Ana uspijeva čak i sada da zarađuje od velikog broja sponzorskih ugovora, pa i sopstvenih biznisa. Do sada je zaradila skoro 17.000.000 dolara, o čega je 11.000.000 stiglo kroz razne turnire.

Trenutno Srpkinja uspijeva da zaradi 313 dolara po satu, odnosno malo više od 7.500 dolara po danu, dok za godinu cifra „naraste“ do 2,75 miliona.

Bojana Novaković

Bojana Novaković je međunarodna glumačka zvijezda koja aktivno učestvuje u projektima holivudske produkcije, ujedno važi i za najbolju ambasadorku Srbije, kada je riječ o umjetničkoj sceni.

Igrajući u brojnim projektima u SAD-u i Australiji, poput ’’Blackrock’’ (1996), ’’Strange Fits of Passion’’ (1998), ’’The Monkey`s Mask’’ (1999), ’’Thunderstruck’’ (2004), ’’Solo’’ (2005) Drag Me to Hell’’ (2009), ’’Edge of Darkness’’ (2009), ’’Devil’’(2010), ’’Burning Man’’ (2011) ’’Generation Um’’ (2012). zaradila je dosta novca.

Njoj je 2003. uloga Rande u mini-seriji Marking Time donijela AFI nagradu za „najbolju glavnu ulogu u televizijskoj drami ili komediji“. Prema podacima na internetu, Bojanina imovina se procjenjuje na vrijednost od nekoliko miliona dolara, a negdje se čak pominje i ukupna vrijednost od 14 miliona.

