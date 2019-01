Opra Vinfri proslavila 65. rođendan

Legendarna Opra Vinfri 29. januara proslavila je 65. rođendan.

Jedna od najuticajnijih žena na svijetu, voditeljica, glumica, producentica, humanitarka – rođena je u siromaštvu u seoskom području američke države Misisipi.

Odgajala ju je samohrana majka tinejdžerica, silovali su je dok je bila dijete, a sa samo 14 godina je rodila sina koji je nedugo potom preminuo.

Njen talk show “Oprah Show” emitovan je od 1986. do 2011. i nema koga nije ugostila – od američkih predsjednika do holivudskih faca.

Postala je prva Afroamerikanka milijarderka, a puno je novaca donirala u dobrotvorne svrhe. Bila je nominovana za Oskara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Boja purpura”" 1985.

Legendarnoj Oprah rođendan su čestitale brojne holivudske zvijezde, od Beyonce od Reese Witherspoon…

Big happy birthday to my big sis @oprah!! Thank you for all you bring to us! The world is brighter with you in it and I hope you can feel all the love and appreciation we have for you! And may your highest self continue to be fulfilled and reflected!! With love AK pic.twitter.com/Dqopm3D20Y