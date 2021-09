Optužbe na račun zvijezde Uvoda u anatomiju

Glumac Patrik Dempsi svjetsku slavu stekao je ulogom dr. Dereka Šeparda u popularnoj seriji Uvod u anatomiju.

Prema knjizi pod nazivom How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy glumac je svojim kolegama na setu prouzrokovao neugodne trenutke, piše Holivud Reporter.

Ova knjiga smatra se neslužbenom pričom o hit seriji, a napisala ju je Linet Rajs.

U njoj su brojni intervjui s glumcima i ljudima koji su radili na seriji.

Jedni su Patrika cijenili, dok su se drugi prisjetili ne toliko lijepih trenutaka.

"Držao se tako na setu jer je znao da može zaustaviti produkciju i uplašiti ljude. Bilo je sukoba i s ljudskim resursima, no tu se nije radilo o seksualnom zlostavljanju. Terorisao je kolege i mnogi se žale kako i danas imaju PTSP koji im je on prouzrokovao", rekao je izvršni producent Džejms Pariot.

U dijelu knjige takođe Pariot objašnjava kako su kadrovska pitanja dovela do toga da se na kraju 11. sezone ubije lik dr. Dereka Sheparda.

Patrik Dempsi se navodno sukobio i s autoricom serije Šondom Rims i koleginicom Elen Pompeo.

Elen se navodno ljutila jer se Patrik nije dovoljno trudio i konstantno je prigovarao oko scena.

"Derek Shepherd je i uvijek će biti nevjerojatno važan lik - za Meredit, za mene i za obožavatelje", rekla je Šonda Rims te nije željela ulaziti u druge detalje.