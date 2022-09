Orlando Blum neprepoznatljiv

Glumac Orlando Blum uhvaćen je kako se šeta Beverli Hilsom, ali javnost je primijetila da nešto možda nije u redu.

Zvijezda filmova "Gospodar prstenova" i "Pirati sa Kariba" djelovao je umorno dok je obavljao dnevne poslove.

Blum, koji je vjeren pjevačicom Keti Peri, bio je opušteno obučen, uparivši belu majicu i bijele sandale sa zelenim širokim pantalonama.

Fanovi su primijetili da djeluje umorno i da mu je kosa poprilično zapuštena, iako ju je vezao u nisku punđicu.

Moguće je da je Blum malo umoran jer trenutno snima čak dva filma.

Blum ima dvoje djece, Dejzi Dav koju je dobio sa Peri u avgustu 2020. godine, kao i 11-godišnjeg Flina, kog je dobio u braku sa manekenkom Mirandom Ker.

