Oskarovka skakala kad je čula nominacije, zamalo previše pokazala

Šarliz Teron, glumica koja je poznata po nevjerovatnim transformacijama u filmovima, objavila je video-snimak u kojem se iskreno raduje nominaciji za nagradu udruženja glimaca - SAG.

Njen novi film "Bombshell" nominovan je u čak četiri kategorije, što je mnoge iznenadilo, a čini se i samu Šarliz, prenosi B92.

Oskarovka je od sreće skakala po krevetu u kućnom bademantilu i umalo pokazala više nego što je htjela. Naime, u jednom trenutku ogrtač joj je umalo pao.

"Ups, malo sam se previše uzbudila zbog nominacija za nagradu SAG", napisala je glumica.

Whoops. Got a bit too excited about the #SAGAwards nomination for our #BombshellMovie cast...CONGRATS ALL YOU BEAUTIFUL HUMANS!!! So grateful to have gone on this journey with you all pic.twitter.com/luzuipAAbN