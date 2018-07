Otac Megan Markl tvrdi da ona pati

Tomas Markl, otac vojvotkinje Megan Markl, kaže da se po njenom ponašanju vidi da ona teško "izlazi na kraj" sa obavezama kraljevskog načina života.

Ona odbija da razgovara sa njim i svoja osjećanja krije iza bolnog i lažnog osmijeha.

Markl kaže da se sa Megan nije čuo još od vjenčanja, kada ga je ćerka posljednji put zvala da pita kako se oporavlja od operacije srca.

"Moj utisak trenutni je da je moja ćerka prestravljena i uplašena životom koji trenutno vodi", rekao je za "The Sun" otac vojvotkinje otkrivajući da njene oči kriju duboku tugu.

Meganin otac je rekao i da njen osmijeh, iako djeluje sneno i zaneseno, je zapravo ukočen i lažan.

"Znam kako se smije od rođenja. Nije to to, nije to prava sreća", rekao je Tomas koji ne krije i da je Megan poslije posljednjeg poziva prestala da odgovara čak i na njegove poruke.

Otac Megan Markl rekao je za britanske medije i da je njegovo zdravstveno stanje takvo da može da umre svakog časa i da bi volio da se opet čuje sa ćerkom, da porazgovaraju i da je posavjetuje kako da se oslobodi tolikog pritiska pod kojim je trenutno. Njih dvoje se ranije, dok nije postala dio kraljevske porodice, nisu viđali često, ali nikada nisu imali tako dugačak prekid komunikacije.

(NN/b92.net)