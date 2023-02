Otac Nikole Pelc tuži organizatore njenog vjenčanja

Nikola Pelc, američka glumica i kćerka poznatog milijarderA Nelsona Pelca, udala se prošle godine za Bruklina Bekama, sina fudbalera Dejvida Bekama i pjevačice Viktorije Bekam.

Kako su svi željeli da vjenčanje bude savršeno, Nikola je promijenila čak tri organizatora događaja jer nije bila zadovoljna onim što joj se nudilo.

Vjenčanje je prošlo, a smatra se da je koštalo čak četiri puta više od vjenčanja Dejvida i Viktorije Bekam koje je tada bilo jedno od najekstravagantnijih na svijetu. Ipak, problemi u vezi sa organizacijom samog događaja nadovno se rješavaju i danas.

Nikolin otac sada tuži organizatore, tvrdeći da nisu vratili depozit od 159.000 dolara nakon što su otpušteni. U sudskim dokumentima do kojih je došao The Mirror, Nelson (80) tvrdi da su on i njegova supruga Klaudija telefonom razgovorali sa organizatorima.

Prema tužbi, Pelc tuži Nikol Brahin i Arijanu Grijalbu iz firme Plan Design Events iz Majamija, koje su on i njegova supruga navodno angažovali šest sedmica prije vjenčanja. Par je angažovao dvojac nakon što je otpustio svog prvog planera.

U dokumentima se navodi da je Pelc od njih tražio da potpišu sporazum o neotkrivanju podataka kao preliminarni korak prije dodatnih razgovora.

Pelcov pravni tim je 1. marta poslao Nikol i Arijanu revidirane prijedloge za raskošan događaj, kao i pozamašnu sumu od 159.000 dolara kao depozit. Sudski dokumenti navode da je Nelson poslao depozit jer je vjerovao da će suma biti vraćena ako grupa ne bude mogla da postigne dogovor sa prijedlozima koje je iznijela porodica Pelc, prenosi CDM.me.