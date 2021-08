Otac dječaka bačenog sa bine na koncertu Jale i Bube: Sin ima traume

Reperi Jala Brat i Buba Koreli nastupali su u Nišu 31. jula 2021. godine i tom prilikom se dogodio skandal, kada su dvojica momaka, koji pripadaju njihovom timu, gurnuli maloljetnog dječaka sa bine, a zatim ga je jedan od njih i udario.

Snimak sa pomenutog nastupa, šokirao je javnost, te su mnogi osudili što je mladić "bačen" sa scene. Međutim, kroz par dana pojavilo se još nekoliko video zapisa na kojima se vidi sporna scena, ali iz različitih uglova.

Naime, na snimcima koji su se kasnije pojavili, može se vidjeti da je dječak, nakon što je srušen sa bine, i udaren nekoliko puta.

Ovim povodom, za "Telegraf JET SET" oglasio se otac maloljetnog dječaka, Dejan Simić, koji je u šoku zbog svega što se dogodilo, ali i njegov sin.

"Saznao sam za ceo slučaj posle 3 dana. Poslala mi je jedna drugarica snimak. Bilo mi je sumnjivo da je on. Ali vidim on već tri noći ne spava, silazi sa sprata dole. Kada sam video snimak, pozvao sam ga telefonom, pitao ga što mi nije rekao, a bilo ga je strah, strah da mu se nešto ne desi", počeo je priču Dejan Simić, otac maloljetnog M. S, pa nastavio:

"Prvi snimak kada sam video, pitao sam ga šta je tražio na bini. Rekao mi je da je pošao da se slika sa Bubom jer je, kaže, bilo dvoje, troje njih koji su ih čuvali i niko im nije rekao da ne smeju na binu. Rekao mi je i da su pre toga išli njih 10, 15 na binu. Pošao je na pult sa pićem, uzeo je flašu pića, nije znao da je to 'Moet' šampanjac, šta je... Dok je prilazio Bubi, ova dvojica su prišli otpozadi, menadžer i ovaj drugi, ne znamo ko je, uhvatili ga, izbacili ga dole, posle ga udarili dva puta, uzeli mu taj šampanjac... Njemu je sve vreme bio telefon u ruci, to se i na snimku vidi. On je telefon nameštao da se slika sa njim, i hteo je da mu da to piće".

Na pitanje čije je piće koje je maloljetnik uzeo, otac nije bio siguran:

"Pa valjda njihovo, pojma nemam".

Dejan je zatim rekao da je zbog svega što se desilo kontaktirao advokata.

"Sin kaže da je imao tri podliva i ogrebotine na desnoj ruci i zadnjem desnom putu. Mi nismo išli kod lekara, sada se vrlo malo poznaje. To se sve desilo 31.07.2021. godine. Čuo sam se sa advokatom. On je rekao da treba prvo Javni tužilac da odredi da li je to prekršajni postupak ili krivični. Pa onda da se goni. Oni su spremili sva dokumenta i čekaju samo nas da damo izjavu, a on će razmotriti za dalje", rekao je otac M. S.

Simić je rekao i da ne zna ko je drugi dečko sa snimka koji je udario njegovog sina, kao i da njegov sin ima traume.

"Saznali smo da je jedan od te dvojice menadžer, valjda menadžer tog koncerta, a za ovog drugog pojma nemamo ko je. To se tako ne radi. Ne znam šta da kažem. To je strašno. Ja svog sina nisam udario nikada. On sada ima traume, plaši se, ne želi da priča", zaključio je Dejan Simić.

Povodom cijelog slučaja, "Telegraf" je kontaktirao i menadžera Bube i Jale, Mersada, koji do trenutka objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na pozive, kao ni na poruku.

Reper Buba Koreli je ovim povodom objavio saopštenje na svom Instagram profilu.

"Dragi moji, želim da se kratko osvrnem na događaj u Nišu. Ni moj kolega, ni ja nismo bili prisutni na bini, što je javno potvrdio organizator i kao što se vidi na snimku", počeo je objavu.

Skandal koji se desio na nstupu dvojice Sarajlija, izazvao je mnogo negativnih komentara u javnosti, ali i pokretanje peticije da im se zabrani ulazak u Srbiju.

"Potpisujem ovu peticiju za zabranu ulaska u Srbiju dotičnim 'reperima' jer svako ko ne poštuje ovu državu, njenu decu i njen narod, nema tu šta da traži", piše u opisu peticije.

Od kada je napravljena peticija, potpisalo ju je više od 16.400 ljudi, od čega je čak nešto više od 12.600 ljudi iz Srbije.