Otac pjevačice: Bijonse su zlostavljali poznati pjevači

Otac pjevačice Bijonse Nouls, Metju Nouls, objavio je da su ona i Keli Rouland doživjele zlostavljanje dok su bile tinejdžerke!

Metju, sa kojim Bijonse nije u dobrim odnosima, trenutno promoviše svoju autobiografiju u kojoj je iznio ove tvrdnje.

Otac pjevačice, koji je bio i menadžer grupe Destiny's Child, objavio je da su Bijonse i Keli na turneji doživjele zlostavljanje od strane momaka iz tada mnogo poznatije grupe Jagged Edge.

"One u tom trenutku imaju 16 i 17 godina, a ti mladići po više od 20. Zajedno su bili na turneji, zajedno su se vozili autobusom i svakodnevno su mi javljale da ih momci zlostavljaju", napisao je Metju, koji nije objasnio gdje je on bio za to vrijeme, umjesto da bude uz svoju maloljetnu kćerku kao njen menadžer, prenosi Mondo.rs.

Nouls je dodao da je ipak intervenisao i prekinuo turneju, odnosno razdvojio tinejdžerke od četiri mladića koja su činila grupu Jagged Edge.

Metju se poslije 30 godina braka razveo od Tine Nouls, sa kojom je dobio poznate kćerke Bijonse i Solanž, 2011. godine. Tinu je često varao, pa je tokom braka sa njom dobio još dvoje djece sa dvije različite žene, kćerku Koi i sina Niksona.

Iste godine kada se razveo od njene majke, Bijonse je prekinula saradnju sa ocem i optužila ga za pronevjeru, mada taj slučaj nikada nije stigao do suda.

Metju je prije dva meseca saopštio da boluje od raka dojke, koji u veoma malom procentu slučajeva pogađa muškarce.