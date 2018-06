Otkrivena dugo čuvana tajna Vitni Hjuston

Pjevačica Vitni Hjuston je, za samo nekoliko godina, stigla sa vrha svjetske muzičke scene do samog dna, a zavisnost od droge ju je koštala života. Preminula je u hotelskoj sobi prije nešto više od šest godina.

Udavila se u kadi, a u njenom organizmu pronađeni su tragovi jakih tableta i kokaina. Mnogi su za njen pad krivili njenog bivšeg muža Bobija Brauna, koji ju je i navukao na drogu, a kasnije i zlostavljao.

Međutim, u novom dokumentarnom filmu o životu poznate pjevačice izneti su neki šokantni detalji. Reditelj Kevin Mekdonald u filmu navodi da je Vitni u djetinjstvu seksualno zlostavljala rođaka.

U pitanju je bila Di Di Vorvik, rođaka njene majke koja je često čuvala Vitni i njenog brata Gerija, kad je njihova majka Sisi bila na turnejama. Ta tajna i traume koje je zlostavljanje prouzrokovalo bili su glavni razlozi njene zavisnosti.

To je u filmu "Vitni" ispričala pjevačicina tetka i pomoćnica Meri Džons.

"Pogledala me je u oči i rekla: 'Meri, zlostavljali su me kad sam bila mala. Ali to nije bio muškarac - to je bila žena.' Molila me da ne kažem njenoj majci jer je vjerovala da bi ona postala agresivna kad bi saznala o kome se radi", rekla je Džons.

Vitni je plakala dok je to pričala, a sve to kasnije je potvrdio i Vitnin brat Geri. Zlostavljanje se, navodno, dešavalo kada je Vitni imala između 7 i 9 godina.

Navodna zlostavljačica Di Di Vorvik je preminula 2008. godine.

Vitni nije mogla da se pomiri sa tim, zbog čega se plašila za svoju ćerku Bobi Kristinu. Zbog toga ju je, navodno, uvijek sa sobom vodila na turneje - da njoj neko ne bi učinio isto.

Većina sagovornika autora dokumentarca slaže se da je Vitni bila biseksualka. Sa 18 godina je otišla od kuće da bi započela muzičku karijeru.

Živjela je sa prijateljicom Robin Kraford, koja je kasnije postala njena asistentkinja. Priča se da su njih dve godinama bile u tajnoj vezi. Vitni ju je otpustila kad je Robin zatražila da bira između nje i Bobija Brauna.

(NN/b92.net)