Otkrivena tajna Duška Tošića

Jelena Karleuša i Duško Tošić konačno su sklopili sporazumni razvod braka i višemilionska imovina je podijeljena.

Vila na Dedinju, koju je Tošić kupio od Dragana Stojkovića Piksija, a u kojoj muzička zvijezda živi sa ćerkama, ostaće u Jeleninom vlasništvu. Kuća vrijedi oko dva i po miliona evra.

S druge strane, luksuzni stan na dva nivoa u Lisičjem potoku, kao i nekretnina na Dedinju, u neposrednoj blizini ovog dupleksa, ostaju Dušku, prenosi Espreso.

Prisjetimo se kako je Jelena ranije govorila o odnosu sa suprugom, ali i kada je otkrila veliku tajnu Duška Tošića u periodu najveće ljubavi.

Naime, Karleuša je jednom prilikom otvoreno govorila o mladalačkim ljubavima i tada je podijelila i nevjerovatnu priču o Duškovim simpatijama, koje je u mladosti gajio upravo prema pjevačici.

Jelena je objasnila da je fudbalerova soba bila oblijepljena njenim posterima, te da je dugo maštao o njoj, pa je tajna Duška Tošića ugledala svjetlost dana.

"Sa 16 godina prešao je u OFK "Beograd". Naknadno sam saznala od njegovih drugara iz OFK-a da je ta sobica u kojoj je on živeo bila oblepljena mojim posterima. Na kraju balade on se oženio ženom sa postera i napravio joj dvoje dece. To je divna, dirljiva priča", otkrila je Karleuša svojevremeno.

Jelena Karleuša i Duško Tošić su bili u braku od 2008. godine i ponosni su roditelji dvije djevojčice, Atine i Nike.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.