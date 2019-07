Otkrivena tajna: Kako Dikaprio zavodi top-modele

Glumac Leonardo Dikaprio poznat je kao neko ko samo "šeta" manekenke i to sve one mlađe 25 godina.

Jedan je od najvoljenijih holivudskih glumaca očigledno je talentovan da "hipnotiše" sve dame oko njega, kao i publiku u svojim filmovima.

Međutim, šta je sve dio njegovog šarma otkrila je manekenka Keli Bruk koja je na vrhuncu svoje karijere imala prilike da "provede ludu noć s Leom".

Keli je u intervjuu na jednom britanskom radiju pričala o upoznavanju sa glumcem, ali nije otkrila baš sve detalje.

"Snimale smo jedan editorijal u Majamiju, koleginice i ja. Bile smo na bazenu i taman kad smo završile snimanje i krenule ka sobama da bismo se pakovale za let, na bazenu se pojavio Leonardo Dikaprio. Pozvao nas je na piće, bio je s društvom, tu su bili Džona Hil, Bredli Kuper, a mi smo se zahvalile i rekle da moramo da uhvatimo let. Otkazao je naše karte, sredio nove, a onda nam rezervisao sobe u hotelu i rekao: 'Sada moramo u provod'. To veče su zbog njega otvorili i jedan noćni klub, bilo je divno", otkrila je Keli tajnu zavođenja šarmantnog Lea.

Dikaprio je trenutno u vezi sa 22-godišnjom manekenkom i glumicom Kamilom Moron.

U prošlosti je bio sa mnogim poznatim manekenkama, uključujući i jednu od najbolje plaćenih top-modela, Žizel Bundeš.