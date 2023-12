Otkriveni detalji o posljednjim danima Šona Konerija: "Bilo je teško gledati ga"

Glumac Šon Koneri, mnogima najdraži Dejms Bond, preminuo je 31. oktobra 2020. u 90 godini. Preminuo je u snu, a kao uzrok smrti navedeni su upala pluća, zatajenje disajnih organa, starost i nepravilan rad srca.

Sada su otkriveni detalji o njegovim posljednjim danima života. Njegova supruga kazala je da se prije smrti borio s demencijom.

Njegov blizak prijatelj Brendan Linč u novoj knjizi Herbieja J Pilata, Connery, Sean Connery: Before, During, and After His Most Famous Role, otkrio je da glumac nije želio nikoga da vidi posljednjih dana života.

"S obzirom da mu nije bilo dobro, njegova supruga me na kraju zamolila da ga vidim barem nakratko. Nije želio da se oko njega motaju ljudi koje ne poznaje, pa sam svratio u posjetu", rekao je on.

Kaže da je zaplakao kada je vidio u kakvom je Koneri stanju.

"Plakao sam jer sam vidio ovu planinu od čovjeka, ljudskog bića monumentalnog postignuća, u tako užasnom stanju: slab (i mentalno i fizički), nesposoban da nastavi razgovor ili završi rečenicu. Vidjeti njegovo tijelo tako slabo, na samom kraju... bilo je jako tužno. Pokušali smo razgovarati. Pokušao sam mu reći što se događa u svijetu sporta, iako sam znao da ne razumije baš sve", rekao je Linč, prenosi Index.hr.

Autor knjige napisao je da je Šona pred kraj, kad je bio slab, "bilo teško gledati".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.